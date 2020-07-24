МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Компания Kismet Acquisition One Corp, принадлежащая владельцу телевизионного холдинга ЮТВ Ивану Таврину, планирует первичное размещение акций (IPO) на Nasdaq, говорится в опубликованных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США документах.

Организация намерена разместить акции на 250 миллионов долларов.

Специализированная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, привлекает инвестиции для будущих сделок. В числе возможных сфер для инвестиций указаны телекоммуникационная инфраструктура, интернет и технологии, потребительские товары и услуги. При этом, если компания в течение 24 месяцев после размещения не сможет приобрести какой-либо актив, она вернет привлеченные средства инвесторам.

Как рассказал РБК источник, близкий к бизнесмену, ожидается, что размещение состоится в первую неделю августа.

Организаторами выступят Credit Suisse и Bank of America.