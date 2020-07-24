МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Курс более надежной иены в паре с долларом поднимается в пятницу днем до максимального значения с конца июня на усилении рисков в отношениях между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.46 мск курс доллара к иене снижался до 106,33 иены со 106,85 иены на прошлом закрытии. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 106,17 иены, что является максимумом для иены с 23 июня. Курс евро к доллару рос до 1,1606 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 94,67 пункта.

В пятницу на мировых рынках наблюдается отказ от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на фондовых биржах. Данная ситуация связана с обострением опасений вокруг отношений США и Китая. МИД КНР сообщил в пятницу, что потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в ответ на требование американской стороны закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне.

"В дополнение к новостям по китайскому консульству в Хьюстоне, существуют опасения относительно того, что конфликт между США и Китаем перерастет в "холодную войну"", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).

В то же время поддержку курсу евро оказывает сильная статистика из еврозоны. В частности, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 54,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Июльское значение стало максимальным за два года и один месяц и превзошло прогнозы аналитиков на уровне 51,1 пункта.