МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рубль после утреннего снижения днем перешел к росту против доллара и евро на фоне возврата к росту рынка нефти.

Ожидания снижения ЦБ РФ по ключевой ставке и комментариев регулятора по денежно-кредитной политике поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.11 мск снижался на 3 копейки, до 71,44 рубля, курс евро — на 1 копейку, до уровня 82,86 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар и евро дорожали до 71,75 рубля и 83,23 рубля, соответственно.

РУБЛЬ – В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ЦБ

Российская валюта после утреннего ослабления пытается выйти в плюс, отыгрывая динамику рынка "черного золота".

Стоимость нефти марки Brent днем растет на 1,1%, до 43,77 доллара за баррель после утреннего умеренного снижения. Ослабление доллара на мировом рынке поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и нефти. Так, евро сейчас прибавляет 0,1% в район 1,16 доллара.

В то же время, западноевропейские биржевые индексы снижаются днем на 1,1-1,7%. Американские фондовые фьючерсы теряют при этом 0,3-0,9%. Инвесторы продолжают отыгрывать обострение отношений между США и Китаем и слабую еженедельную статистику по американскому рынку труда.

Определенную поддержку курсу рубля оказывает пик налогового периода июля (25 числа), традиционно повышающий спрос на рублевую ликвидность.

Кроме того, ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ и комментариев регулятора на сегодняшнем заседании также добавляет краткосрочной поддержки рублю.

В итоге, евро и доллар днем снижаются к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На сегодняшнем заседании ЦБ РФ ожидается снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, что по большей части уже учтено игроками рынка, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Если же ставку снизят на 0,5 процентного пункта, это может оказать давление на рубль и гособлигации. Если глобальные площадки не возобновят снижение, российская валюта может продолжить восходящую коррекцию с ближайшими целями 71,15 рубля за доллар и 82,63 рубля за евро. Отсутствие негативных событий на выходных способно ускорить рост рубля в начале следующей недели", — добавил он.

"Мы ожидаем снижения ключевой ставки сегодня на 0,5 процентного пункта. Даже если Центробанк снизит ставку на 0,25 процентного пункта, он оставит себе возможность уменьшить ее в сентябре до 4% годовых", — говорит Николай Минко из Sberbank Investment Research.

При этом ЦБ может предоставить дополнительную информацию о том, какой он видит долгосрочную нейтральную ставку, добавил он.

"Сейчас она оценивается в диапазоне 6-7%, на предыдущем заседании регулятор дал понять, что эта оценка, скорее всего, будет снижена. В нашем базовом сценарии мы предполагаем, что эта оценка изменится в сентябре-октябре при подготовке основных направлений денежно-кредитной политики на следующие три года. При этом сегодняшнее заседание является опорным, и регулятор, возможно, все-таки более подробно прокомментирует этот вопрос сегодня", — добавил Минко.