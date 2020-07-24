МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут более чем на 1% на фоне ослабления курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% — до 43,79 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,14% — до 41,54 доллара за баррель. Утром в пятницу рост цен на нефть не превышал 0,3%.

Поддержку стоимости "черного золото" в пятницу оказывает негативная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти. Индекс доллара в целом снижается шестой день подряд, за это время он потерял 1,7% и торгуется в районе минимума с сентября 2018 года. Как сказали аналитики агентству Рейтер, экономические перспективы США за последний месяц ухудшились на фоне возобновления карантинных ограничений в некоторых штатах для борьбы с растущими случаями заболевания коронавирусом.

Кроме того, в пятницу трейдеры покупают нефть, которая подешевела за предыдущие два дня торгов более чем на 2% на фоне статистики по запасам сырья в США и опасений за распространение коронавируса, который оказывает давление на всю мировую экономику, в том числе спрос на сырье.

В целом на текущей неделе отмечалась нестабильная динамика цен на нефть, которые в понедельник и вторник уверенно росли, торгуясь в районе максимальных отметок с марта текущего года, а затем резко пошли вниз.

"Стоимость обеих марок нефти вернулась примерно туда, где она была до скачка на этой неделе. В перспективе рынок нефти, скорее всего, вернется в режим ожидания и ожидания в условиях все более неопределенной обстановки", — сказали агентству аналитики компании PVM.