МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются вслед за рынками Азии и Европы, новая эскалация в отношениях США и Китая сдерживает настроения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,27%, до 26471 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 10475,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 3217,12 пункта.

В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на неделе Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.

На фоне геополитических рисков биржи Азии снизились, при этом индексы Китая закрылись падением на 4-5%. Европейские индексы снижаются почти на 1-1,5%.

Заметное снижение стоимости показывают акции Intel, которая в ночь на пятницу отчиталась о своих финансовых результатах за второй квартал. На предварительных торгах бумаги дешевеют на 13,3%, так как компания сообщила в отчете, что выпуск передовых 7-нанометровых процессоров смещается примерно на полгода. При этом показатели выручки и прибыли показали заметный рост и оказались лучше прогнозов.

О своих результатах за квартал успели отчитаться 113 компаний индекса S&P 500, и у 77% из них показатели оказались лучше ожиданий, пишет агентство Рейтер со ссылкой на IBES Refinitiv. На следующей неделе ожидается публикация отчетов таких крупных американских компаний, как Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.