МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" подскакивали в моменте на 5%, "ЮТэйр" — более чем на 3% на заявлении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о возобновлении авиаперелетов с 1 августа между Россией и тремя странами — Великобританией, Турцией, Танзанией, следует из данных торгов Московской биржи.

К 14.23 мск акции "Аэрофлота" поднимаются на 3,74% (уже поднимались на 5%), акции "ЮТэйр" — на 3,07%, индекс Мосбиржи снижается на 0,04%.

Ранее в пятницу Голикова в эфире телеканала "Россия 24" сказала, что с 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Также она сказала, что еще одной страной, куда россияне смогут летать, станет Турция. Также с 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа — курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Голикова добавила, что третьей страной станет Танзания.