МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Курс британского фунта стерлингов растет к рублю на 1,25% в пятницу днем после новости о возобновлении авиасообщения между Россией и Великобританией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.42 мск фунт стоил 91,603 рубля против 90,574 рубля за фунт на закрытии предыдущих торгов. При этом перед объявлением о возобновлении авиасообщения показатель находился на отметке 91,166 рубля.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что РФ с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами — Британией, Турцией и Танзанией. Как добавила Голикова, для всех тех, кто прилетает в Великобританию, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин.

Кроме того, определенное влияние на курс пары фунт-рубль оказывает пятничное решение Банка России по итогам заседания совета директоров снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.