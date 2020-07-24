МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Московская биржа приобрела 17%-ную долю в электронной платформе по торговле валютой NTPro, может поэтапно выкупить до 100% компании в течение трех лет, сообщила биржа.

"23 июля 2020 года Московская биржа закрыла сделку по покупке 17% акций компании BierbaumPro AG. BierbaumPro является 100-процентным владельцем ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка (платформа NTPro). Акции ООО "НТ Прогресс" – главный актив компании BierbaumPro", — говорится в сообщении.

Мосбиржа также заключила соглашения, подразумевающие возможность дальнейшего поэтапного приобретения до 100% акций компании в течение трех лет. Отмечается, что общая сумма сделки будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей компании.

Компания "НТ Прогресс" с момента своего основания в 2016 году из стартапа выросла в одного из крупнейших провайдеров платформенных решений на российском внебиржевом рынке электронной торговли валютными инструментами. Ее клиентская база насчитывает более 30 банков. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2019 году составил порядка 4,5 миллиарда долларов.

Как говорится в сообщении Мосбиржи, партнерство с "НТ Прогресс" позволит клиентам обеих компаний получить гибкие торговые решения NTPro в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами биржи. Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, отмечается в релизе.