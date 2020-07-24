МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Цена золота в пятницу вечером превысила 1900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 года, приблизившись к историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,74%, или на 13,35 доллара — до 1902,95 доллара за тройскую унцию. Таким образом, показатель приближается к историческому максимуму в 1911,6 доллара за унцию, установленному в сентябре 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,41% — до 22,663 доллара за унцию.

При этом за текущую неделю серебро подорожало более чем на 16%, а с начала года — на 28%.

Драгоценные металлы, традиционно считающиеся надежными активами во время экономической и политической неопределенности, пользуются спросом у инвесторов на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и опасений за эскалацию конфликта США и КНР. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на неделе Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.

"Это косвенное воздействие вируса на экономику и глубокие сомнения в том, что мы увидим V-образное восстановление, которые поддерживают золото", — сказал агентству Рейтер главный исполнительный директор лондонской компании Sharps Pixley Ltd. Росс Норман (Ross Norman), добавив, что "фактор страха вокруг американо-китайской размолвки добавит масла в огонь".