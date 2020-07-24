МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка и акции ВТБ в пятницу растеряли позиции на фоне комментариев главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по дивидендам в банковской сфере, следует из данных торгов Московской биржи.

К 16.01 мск привилегированные акции Сбербанка поднимаются в цене на 0,13%, его обыкновенные акции снижаются на 0,22%, акции ВТБ растут на 0,52%.

До сообщения главы регулятора, префы Сбербанка дорожали на 0,34%, его обыкновенные акции торговались у уровня предыдущего закрытия, акции ВТБ росли на 1,03%.

"Что касается дивидендов, мы, действительно, рекомендовали в этот сложный период отложить принятие решения по дивидендам банками до августа-сентября. … Что касается принятия решений в августе и сентябре, в том числе крупными банками, им также предстоит каждому банку индивидуально посмотреть на то, что происходит с их балансами, как отражается ситуация с качеством кредитов, с изменением качества кредитов, … с реструктуризациями, уточнить свои прогнозы оценить достаточность капитала в будущем и, исходя из этого,оценить, есть ли у них возможность выплатить дивиденды за прошлый год", — сказала Набиуллина.

Она также не исключила, что ряд банков либо откажется от выплаты дивидендов окончательно, либо снизит их размеры.