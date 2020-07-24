МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы внимательно следят за новостями вокруг конфликта США и КНР и оценивают перспективы восстановления экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.33 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,57%, до 26501,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 3215,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,47%, до 10307,8 пункта.

Пессимизм на американских рынках в пятницу вызван опасениями за усиливающееся напряжение между США и Китаем. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на неделе Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.

На рынки также оказывают давление опасения за восстановление экономики страны. Участники торгов опасаются, что рост случаев коронавируса в США и новый раунд карантинных ограничений, связанных с этим, снова поставят на паузу экономическую активность в стране.

"Вчера мы увидели замедление восстановления рынка труда. Если подобные признаки появятся в показателях промышленности или сектора услуг, таких как индекс деловой активности (PMI), то это вызовет еще большую обеспокоенность относительно дальнейшего ухудшения ситуации", — считает управляющий портфелем в Globalt Кит Бьюкенен (Keith Buchanan), чье мнение приводит агентство Рейтер.