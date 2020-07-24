МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Московская биржа расширяет перечень ценных бумаг на вечерней торговой сессии, сообщается на сайте торговой площадки.

"С 3 августа 2020 года в рамках вечерней торговой сессии на фондовом рынке можно будет заключать сделки со всеми акциями из базы расчета индекса Мосбиржи", — говорится в сообщении.

На первом этапе, с 22 июня, на вечерней торговой сессии были доступны 25 бумаг из индекса Мосбиржи. Уточняется, что количество ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, является плавающим, в настоящее время в нее входят 38 ценных бумаг.

На следующем этапе, до конца 2020 года, список бумаг, доступных на вечерней торговой сессии, будет расширен за счет иностранных акций. Кроме того, рассматривается возможность в конце текущего — начале 2021 года допуска к торгам в вечернюю сессию биржевых фондов (ETFs и БПИФов), обращаемых на основной торговой сессии, сообщает Мосбиржа.

По данным Мосбиржи, за первый месяц проведения вечерней торговой сессии совокупные объемы торгов составили свыше 62 миллиардов рублей, или 4,5% от совокупного объема биржевых торгов всеми акциями, сделки с акциями совершили более 180 тысяч клиентов.

Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Мосбиржи стартовала 22 июня. Вечерняя сессия, по мнению Мосбиржи, повышает доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставляет дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками.