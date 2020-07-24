МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рынок акций РФ мало меняется в пятницу по индексу Мосбиржи на поддержке корпоративных историй, индекс РТС снижается на фоне слабости нефти и рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.04 мск колеблется у уровня предыдущего закрытия — 2851,79 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,91%, до 1250,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 40 копеек, до 71,87 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 82,47 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,28% — до 43,19 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров снижения – акции ТМК (-4,24%), ОВК (-3,05%), "Русгидро" (-2,73%), ТГК-1 (-1,56%), "Детского мира" (-1,46%), а также префы "Ленэнерго" (-1,21%), акции АФК "Система" (-1,21%), "Русала" (-1,14%) и акции "ВСМПО-Ависма" (-0,96%).

Акции Petropavlovsk подскакивали с утра на 11,11% — до 40 рублей на повышенных оборотах и растут уже третий день подряд. Объем торгов превышает 3,6 миллиарда рублей, утром по этому показателю бумаги Petropavlovsk обгоняли традиционного лидера — акции Сбербанка. К текущему моменту депозитарные расписки Petropavlovsk растут на 1,19%.

Кроме того, в лидерах роста – обыкновенные акции "Селигдара" (8,74%), акции "Эн+ Групп" (3,93%), "Полюса" (3,3%), а также акции "Фармсинтеза" (2,52%), ГК "ПИК" (1,92%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,67%), НЛМК (1,62%) и бумаги "Магнита" (1,59%).

Акции "Интер РАО" растут на 2,9%, отыгрывая данные отчетности по РСБУ за первое полугодие.

Акции "Аэрофлота" подскакивали в моменте на 5%, "ЮТэйр" — более чем на 3% на заявлении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о возобновлении авиаперелетов с 1 августа между Россией и тремя странами — Великобританией, Турцией, Танзанией. К текущему моменту акции "Аэрофлота" растут на 2,87%, "ЮТэйр" — снижаются на 0,42%.

ПРОГНОЗЫ

"Настроения на российском рынке далеко не оптимистичные, но от активного снижения его удерживает слабеющий рубль. Однако долларовый РТС в полной мере отражает сокращение аппетита к риску", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

До конца торгов настроения на российском рынке акций во многом будут зависеть от динамики нефти и настроя на американских биржах, в остальном рынок РФ продолжает жить корпоративными историями, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".