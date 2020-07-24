МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос по рублевому индексу Мосбиржи по итогам пятницы на 0,4%, по итогам недели – на 3,18% на корпоративных историях и нефти, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы поднялся на 0,4% — до 2863,12 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,45%, до 1255,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск рос на 38 копеек — до 71,85 рубля, курс евро — на 72 копеек, до 82,59 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,97% — до 42,89 доллара за баррель. При этом в течение недели стоимость фьючерса поднималась до 44,89 доллара за баррель и обновляла максимум с 6 марта, когда произошел развал сделки ОПЕК +, после чего началось стремительное падение стоимости "черного золота".