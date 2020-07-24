МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением на 1,5-2% на беспокойствах вокруг геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,41%, до 6123,82 пункта, французский CAC 40 — на 1,54%, до 4956,43 пункта, немецкий DAX — на 2,02%, до 12838,06 пункта.

На настроения инвесторов во всем мире сильное влияние оказывает рост напряженности в отношениях двух крупнейших мировых экономик — США и Китая. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на неделе Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.

Рост числа случаев COVID-19 в мире также повлиял на настроения рынков, трейдеры обеспокоены тем, что новые меры сдерживания могут обратить вспять рост деловой активности. Ранее в пятницу исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 54,8 пункта с 48,5 пункта в июне.

"Резкий рост композитного PMI в еврозоне является обнадеживающим признаком того, что восстановление экономики продолжалось в приличном темпе в начале третьего квартала….Но мы подозреваем, что активность будет оставаться ниже докризисных уровней, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет", — сказал агентству Рейтер старший экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс (Jack Allen-Reynolds).