МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в большинстве своем снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,74%, до 4,96 доллара, "Новатэка" — на 1,04%, до 152,1 доллара, "Лукойла" — на 1,4%, до 69 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,04%, до 5,15 доллара, "Газпром нефти" — на 0,22%, до 22,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,46%, до 26,43 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 1,35%, до 12,4 доллара, НЛМК — подорожали на 0,3%, до 20,06 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,1%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 1,35%, до 12,03 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,61%, до 24,6 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 1,14%, до 5,19 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 0,71%, до 15,66 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,95%, до 2,6 доллара.