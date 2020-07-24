МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пятницу вечером на фоне опасений за рост напряженности в отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.17 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,99% — до 42,88 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,63% — до 40,81 доллара за баррель.

Давление на рынки в пятницу оказывает напряженность в отношениях между США и Китаем. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на неделе Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.

Давление на рынки также оказывают перспективы восстановления спроса на топливо, особенно в США, где активный рост случаев COVID-19 грозит привести к новому раунду карантинных ограничений и затормозить восстановление экономики.

В исследовании Barclays Commodities, которое приводит агентство Рейтер, говорится, что цены на нефть в краткосрочной перспективе могут коррекционно снижаться, если восстановление спроса на топливо замедлится, особенно в Соединенных Штатах.

Тем временем, нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 24 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну штуку, до 181 агрегата. Это стало первым ростом числа установок после 18 снижений подряд.