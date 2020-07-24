МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру пятницы компенсировал часть дневного падения против доллара и евро, однако остается в минусе на фоне сохраняющегося внешнего негатива.

Снижение ЦБ РФ ключевой ставки на 0,25 п.п. — до 4,25% — и комментарии регулятора не оказали существенного влияния на курс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.47 мск повышался на 25 копеек, до 71,72 рубля, курс евро прибавлял 60 копеек, до уровня 83,47 рубля, следует из данных Московской биржи. В пятницу евро обновил максимум с апреля, поднявшись до 83,65 рубля.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта вечером теряла позиции против доллара и евро, хотя и отошла от минимумов дня. Укрепление евро на форексе в район 1,165 доллара – к максимуму с сентября 2018 года – вносит специфику в динамику рублевого рынка.

Стоимость нефти марки Brent вечером снижается на 0,7%, до 43,03 доллара за баррель. Игроки оценивают баланс спроса и предложения и риски геополитики.

Западноевропейские биржевые индексы упали в пятницу на на 1,5-2%. Американские фондовые индексы теряют вечером 0,7-1,3%. Инвесторы продолжают отыгрывать обострение отношений между США и Китаем.

В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на неделе Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне.

ЦБ НЕ ДАЛ ПОВОДА ДЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор отметил, что после снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. ЦБ РФ не исключает краткосрочного ускорения инфляции в стране из-за ограничений по коронавирусу.

Наконец, ЦБ РФ в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Новости от регулятора не дали повода для активной игры участникам рынка.

В итоге, евро и доллар вечером снижаются к рублю на 0,4-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе доллар ожидается в диапазоне 71-72 рубля, а евро — в коридоре 82-83 рубля, оценил ситуацию Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс".

Рекордно низкий уровень ключевой ставки будет создавать давление на российскую валюту в более долгосрочной перспективе, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Сократившаяся разница между доходностями нашего и внешних долговых рынков делает менее привлекательными вложения в ОФЗ с точки зрения соотношения доходность/риск, прежде всего, для нерезидентов. Это также оказывает давление на российскую валюту", — пояснил эксперт.