МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Российский валютный рынок по-прежнему подвержен резкой смене настроений его участников из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса. Однако ожидать ослабления до 80 рублей за доллар преждевременно, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. В ближайшие месяцы курс рублевой валюты будет формироваться в диапазоне 71-74 рублей за доллар, а к концу года рубль может вернуться в коридор 65-67 рублей за доллар.

ФАКТОРЫ РИСКА

В ближайшее время будет преобладать негативный для российской валюты тренд, обусловленный совокупностью факторов, рассуждают эксперты.

"Скорее всего, нас ждет волна ослабления рубля в паре с долларом в диапазон 73-74 на фоне репатриации дивидендов российских компаний нерезидентами", — считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

При этом без существенных потрясений в мировой экономике ожидать более сильного ослабления не приходится. К основным угрозам и дисбалансам в перспективе ближайшего полугодия директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков относит выборы в США, введение новых санкций в отношении России и вторую волну коронавируса в осенний период.

"Также не стоит забывать, что лето в принципе неудачное время для рубля: глобальные рынки вялые, низколиквидные, они склонны остро реагировать на любой негатив", — напоминает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В пользу рублевого ослабления во втором полугодии будут выступать такие факторы, как дальнейшее ослабление счета текущих операций, сохранение рисков рыночной коррекции и риски оттока капитала из российских активов при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ РФ, добавляет экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Банк России в пятницу, 24 июля, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 4,25% годовых.

Эксперт ожидает, что в ближайшие два-три месяца курс рублевой валюты будет формироваться в диапазоне 71-74 рубля за доллар. Дело в том, что у текущих оптимистичных ожиданий инвесторов все еще нет фундаментального основания.

Коррекция может оказаться еще глубже при совпадении ряда негативных факторов. "При выходе рыночных настроений из зоны "иррационального оптимизма", например, в случае, если отчетность американских компаний покажет дальнейшее ухудшение финансовых показателей и в третьем квартале 2020 года, вирусная плоскость продемонстрирует вторую волну карантинных ограничений, или отношения США и Китая продолжат обостряться, последующая рыночная коррекция может оказаться весьма глубокой", — отмечает Покатович.

Емельянов дает еще менее утешительный прогноз. По его словам, к концу лета доллар с высокой вероятностью способен добраться до 75 рублей, а при сильной коррекции на внешних рынках – до 77 рублей. "Если курсовой скачок произойдет до конца июля или в начале августа, то до конца лета доллар успеет частично откатиться обратно к 73-74. Если пик волатильности придется на конец лета, то доллар начнет повторно слабеть к рублю не раньше сентября", — объясняет он.

Против рубля сейчас играет низкая ставка ЦБ и окончание карантина (из-за восстановления спроса на импортные товары), считает Емельянов. К факторам, оказывающим влияние на курс до конца лета, может добавиться отложенный спрос на валюту из-за открытия заграничных курортов.

НА НЕФТЬ НАДЕЖДЫ НЕТ

При этом традиционный тандем "дорогая нефть – сильный рубль" больше не работает как раньше, так что особых надежд на поддержку со стороны нефтяного рынка у российской валюты нет. По словам Емельянова, за первую половину лета доллар прошел путь от 68,2 до 72 рублей, показав максимальный рост около 5,5%. Нефть за тот же период демонстрировала подъем с 35,5 доллара до 43,5 доллара, или на 22%. Очевидно, что зависимость российской валюты от стоимости барреля снизилась — по крайней мере, на среднесрочном горизонте.

При этом риски ослабления рублевой поддержки со стороны нефти все же есть. Как известно, 15 июля после встречи в формате ОПЕК+ нефтеэкспортеры смягчили квоты сокращения своей нефтедобычи. Начиная с августа добыча стран-участников сделки будет увеличена на 2 млн барр./сутки. Итоговое сокращение добычи в рамках сделки с августа будет близко к 8 млн барр./сутки против 9,7 млн барр./сутки сокращений, действующих ранее.

"Данный фактор может повлечь за собой коррекцию нефтяных цен к уровням 40 долларов за баррель и ниже. В текущих условиях, когда нефтяной рынок все еще остается в процессе балансировки, данная коррекция нефтяных цен будет полностью обоснованной", — отмечает Покатович.

К более устойчивому росту к уровням 40 долларов за баррель и выше, по его оценкам, нефть сможет перейти с конца третьего квартала этого года. В результате, при реализации коррекции в нефти рубль также может продолжить умеренное ослабление, отмечает он.

УКРЕПЛЕНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Однако ближе к концу года у российской валюты вырисовываются более радужные перспективы. "Постепенный рост цен на нефть, достаточно сбалансированная политика ОПЕК+, восстановление мировой экономики и действия ЦБ больше говорят о возможном укреплении рубля к концу года, чем о его ослаблении", — отмечает Кабаков.

До конца года можно ждать укрепления курса рубля до уровней 65-66 за доллар на фоне роста цен на нефть, снижения глобальных рисков и роста аппетита зарубежных инвесторов к развивающимся рынкам, добавляет Бушуев.

Емельянов делает ставку на восстановление нефти выше 50 долларов за баррель к концу 2020 года. По его словам, рубль не сможет игнорировать такой подъем и будет укрепляться к доллару. Вполне вероятно повторение уровней 68-69 рублей за единицу американской валюты.

"При хорошем попутном ветре в виде внешнего спроса на российские активы мы может увидеть доллар по 65-67 рублей. Если нефть так и застрянет в диапазоне 40-45 долларов за баррель, то валюта США закрепится около отметки 70 рублей", — заключает эксперт.