МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром растет более чем на 1,5%, продолжая оставаться на исторически высоких уровнях, стоимость серебра тем временем растет почти на 6,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,67%, или на 31,9 доллара — до 1929,55 доллара за тройскую унцию. Цена золота в понедельник обновила исторический максимум в $1911,6 за унцию, установленный в сентябре 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро рос на 6,42% — до 24,305 доллара за унцию. При этом ранее в ходе торгово его стоимость обновила максимум с сентября 2013 года, дойдя до отметки в 24,51 доллара.

Стоимость золота растет пятый месяц подряд. С марта 2020 года его стоимость увеличилась более чем на 21%. На этом фоне поставки физического золота на биржу Comex достигли исторического максимума в этом году.

Последнее время рост стоимости драгоценного металла также подкрепляется слабым долларом. Напряженность между США и КНР оказала сильное негативное влияние на курс американской валюты. Ослабление курса доллара традиционно оказывает давление на стоимость металлов, которые становятся дороже для держателей иностранной валюты.

С учетом того, что доллар существенно ослаб, "многие прямо сейчас переходят в золото", — сказал агентству Рейтер независимый консультант по товарам в INTL FCStone Эдвард Мейр (Edward Meir). Эксперт отметил, что до тех пор, пока ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, количество стимулов от правительств и центробанков будет расти, также оказывая поддержку золоту.

Золото имеет тенденцию извлекать выгоду из экономических стимулов со стороны правительств, поскольку оно считается средством защиты от инфляции и обесценивания валюты.