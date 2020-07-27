МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник после новых статданных из Китая, который является крупнейшим в мире потребителем этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,42% — до 2,9 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,98% — до 6415 долларов, алюминия — на 0,06%, до 1700 долларов, цинка — на 0,96%, до 2218 долларов за тонну.

Инвесторы в понедельник обратили внимание на статистику из Китая. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий страны в июне выросла на 11,5% в годовом выражении после роста на 6% месяцем ранее. Таким образом, это уже второй месяц подряд роста показателя после двух месяцев снижения.

Дополнительную поддержку стоимости меди оказывает коррекция — трейдеры покупают промышленный металл, который подешевел в пятницу на 1,6% на фоне ослабления интереса участников рынка к рисковым активам.