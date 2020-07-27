МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в понедельник утром в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы также предпочитают уходить от риска, опасаясь за перспективы восстановления экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 9.20 мск курс евро к доллару рос до 1,1708 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1654 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,62 иены со 106,12 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,5%, до 93,97 пункта.

В центре внимания инвесторов в понедельник предстоящее заседание ФРС США. Участники торгов оценивают перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики, опасаясь его замедления на фоне продолжающегося активного роста случаев COVID-19.

Заседание Федрезерва пройдет 28-29 июля. Никаких серьезных заявлений не ожидается, но аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.

На прошлой неделе данные показали, что восстановление на рынке труда в США неожиданно затормозилось, в то время как восстановление экономики в Европе продвигается вперед, оказывая поддержку европейской валюте.

Участники торгов также отдают предпочтение более надежным валютам по мере роста геополитической напряженности. США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. 24 июля МИД КНР в ответ потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.