МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале дня, в лидерах бумаги золотодобывающих компаний, поднимающиеся на фоне роста цен на золото, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск понедельника поднимался на 0,61% — до 2880,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01% — до 1268,68 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,39% — до 43,61 доллара за баррель.

Акции "Полюса", Polymetal, Petropavlovsk растут на 1,71-5,94%.