МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) падают более чем на 11,5% на фоне дивидендной отсечки, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.29 мск акции НМТП падают на 11,56% и уже теряли 16,1%, опускаясь до 9 рублей — минимума с 15 июня, при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,56%.

"В прошлую пятницу был последний день перед дивидендной отсечкой в акциях НМТП", — отмечает Василий Карпунин из "БКС Брокер". На закрытие такого ценового разрыва может потребоваться несколько месяцев, считает он.