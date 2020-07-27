МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Новатэка", в понедельник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,69% — до 5 долларов, "Новатэка" — опускалась на 0,92%, до 150,7 доллара, "Лукойла" — росла на 1,04%, до 69,72 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,39% — до 5,17 доллара, "Газпром нефти" — на 0,11%, до 22,52 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 2,02% — до 26,96 доллара, "Северстали" — на 1,17%, до 12,54 доллара, НЛМК — на 0,8%, до 20,22 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 3,87% — до 1,05 доллара, Сбербанка — на 0,58%, до 12,1 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,2%, до 24,65 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,87% — до 5,24 доллара, бумаги "Магнита" — на 1,5%, до 15,89 доллара, расписки "Ленты" — на 4,05%, до 2,7 доллара.