МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют преимущественно негативную динамику в понедельник на фоне обострения опасений вокруг распространения коронавируса и возможного повторного введения карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск немецкий индекс DAX рос на 0,26%, до 12871,1 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,26%, до 4943,19 пункта, британский индекс FTSE 100 — опускался на 0,25%, до 6108,26 пункта.

Давление на настроения инвесторов в понедельник оказывают новости вокруг коронавируса. Так, в минувшие выходные британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин. На этом фоне в ходе торгов отмечается снижение котировок туроператоров и авиаперевозчиков — TUI AG, Easyjet Plc, IAG, Ryanair — на 6-13%.

В то же время поддержку ключевому немецкому индексу оказывают данные исследовательского института IFO, который сообщил, что индекс делового климата в Германии в июле вырос до 90,5 пункта с пересмотренного уровня июня в 86,3 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 89,3 пункта.

Позднее на текущей неделе участники рынка ждут отчетностей ряда европейских компаний. "По мере того, как сезон корпоративной отчетности приближается к пику на этой неделе, в центре внимания будут находиться европейские автомобильные компании. Peugeot и Volkswagen публикуют свои финансовые отчеты соответственно во вторник и четверг", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков банка Commerzbank. Банк ожидает, что тенденция приятных сюрпризов в том, что касается квартальных финансовых показателей, продолжится, хотя "туманные перспективы сохранятся".