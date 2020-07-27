МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс доллара ощутимо снижается к евро и иене в понедельник днем — инвесторов беспокоят перспективы американской экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса и обострение напряженности в отношениях между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару рос до 1,17 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1654 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,36 иены со 106,12 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,47%, до 93,98 пунктов.

Индекс доллара в понедельник торгуется у минимального значения с сентября 2018 года в связи с тем, что в настроениях рынка внутренние экономические проблемы США берут верх над ролью американской валюты в качестве более надежного актива. Как пишет агентство Рейтер, поскольку в США не отмечается тенденции к замедлению распространения COVID-19, инвесторы сомневаются в быстром восстановлении крупнейшей мировой экономики. Кроме того, дополнительное давление на настроения трейдеров оказывает обострение отношений США с Китаем.

"В прошлом доллар мог извлечь выгоду из торгового конфликта между США и Китаем. Теперь это уже не так. На карту поставлено больше, чем просто торговля ", — полагают экономисты Commerzbank Хао Чжоу (Hao Zhou) и Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann), мнение которых приводит агентство.

Евро в понедельник вырос до отметки в 1,17 доллара за евро и ранее в ходе торгов достигал 1,1724 доллара, что является максимальным значением показателя с конца сентября 2018 года. Поддержку единой европейской валюте оказывает статистика из Германии — данные исследовательского института IFO указали на то, что индекс делового климата в Германии в июле вырос до 90,5 пункта с пересмотренного уровня июня в 86,3 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 89,3 пункта.