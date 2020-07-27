МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник укрепляется в паре с долларом и снижается к евро, растущему на международном валютном рынке форекс, находящейся выше 43 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.10 мск понедельника снижался на 24 копейки — до 71,5 рубля, курс евро рос на 17 копеек, до 83,72 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,57% — до 43,53 доллара за баррель.

ДОЛЛАР ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рубль начал торги недели с разнонаправленного движения — в паре с долларом отечественная валюта укрепляется и на максимуме в моменте отечественная валюта росла к американской на 70 копеек. При этом рубль сдает позиции к евро, который в первой половине торгов поднимался до 83,87 рубля.

Курс евро заметно растет на форексе и в утренние часы поднимался почти до 1,1725 доллара. К текущему моменту евро несколько замедлил рост и ушел под отметку в 1,17 доллара.

Рубль растет к доллару вместе с большинством валют развивающихся рынков. К текущему моменту тайский бат растет на 0,35%, малайзийский ринггит — на 0,29%, мексиканский песо — на 0,24%, южноафриканский ранд — на 0,92%, при этом турецкая лира к доллару символически снижается на 0,02%, индийская рупия — на 0,04%.

"Рубль торгуется вблизи отметки 71,5 в паре с долларом и немногим ниже 84 в паре с евро, двигаясь в русле прочих валют развивающихся стран. Мы неоднократно говорили о том, что в паре с евро возможности рубля более ограничены, поскольку европейская валюта остается в фаворе форекс-рынка", — отмечает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.

Поддержку рисковым активам оказала информация о том, что администрация президента США достигла принципиальной договоренности с законодателями-республиканцами по новому пакету стимулирования экономики страны, также замечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". В воскресенье глава американского Минфина заявил, что уже в понедельник будет представлен план стимулов объемом в 1 триллион долларов, напоминает он.

"Новые инициативы денежного стимулирования в США вызвали еще одну волну снижения доллара на мировом рынке, так как инвесторы опасаются избытка долларовой ликвидности и обесценивания американской валюты, предпочитая выходить из доллара в любые биржевые активы или другие валюты", — добавляет аналитик.

Нефтяные фьючерсы хотя и показывают умеренное снижение, тем не менее, остаются выше 43 долларов за баррель, что, по оценкам аналитиков, нейтрально отражается на рубле.

"Нефтяные котировки умеренно снижаются…, но остаются выше 43 долларов за баррель Brent, не оказывая значимого негативного влияния на российскую валюту", — говорит Жирнов.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня предстоит пик налоговых выплат, что может умеренно поддержать рубль. Тем не менее, определять динамику рубля продолжат настроения на глобальных рынках, а также новости по новому пакету поддержки американской экономики, которые способны поддержать аппетит к рисковым активам в краткосрочном периоде. При этом мы сохраняем свой взгляд на то, что возможности для укрепления у российской валюты на горизонте августа не выглядят большими", — отмечает Жирнов из Нордеа-банка.

По мере завершения налоговых выплат в понедельник-вторник на первый план выйдет фактор конвертации дивидендных выплат, что может привести к заметному росту волатильности курса рубля, отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

Если мировые рынки перейдут к устойчивому росту, рубль может умеренно скорректироваться в район 71 рубля в паре с долларом и 83 рубля — в паре с евро, считает Бабин из "БКС Брокер".