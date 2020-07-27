МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цена золота может достигнуть 2000 долларов за унцию к концу лета из-за попыток американских и европейских властей спасти экономику от кризиса, вызванного COVID-19, "залив" ее ликвидностью, рассказал РИА Новости вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

С начала 2020 года золото подорожало на 25%, а ранее в понедельник цена августовского фьючерса на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический максимум, поднявшись выше 1911,6 доллара за унцию. Позже в ходе торгов стоимость золота достигала 1941,15 доллара за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2011 году на фоне мирового финансового кризиса, также вызвавшего необходимость впрыскивания в экономику "дешевых денег" в объеме нескольких триллионов долларов.

"С начала года весь мир лихорадит от последствий пандемии коронавируса COVID-19, которая ухудшила и без того не радужные экономические прогнозы. По данным МВФ, мировая экономика сократится почти на 5% в этом году. Индексы фондовых рынков США находятся на рекордных уровнях, поскольку трейдеры ждут от властей все новых мер фискального и монетарного стимулирования экономики, одним словом, "дешевых денег". Режим нулевых и отрицательных процентных ставок уже считается "новой нормой". В таких условиях желтый металл не может не дорожать", — сказал Вязовский.

"Курс драгметалла может выйти к отметке 2000 долларов за унцию к концу лета. Это будет предсказуемым и закономерным последствием 50-летней истории мировой экономики, основанной на бумажном долларовом стандарте", — полагает эксперт.

Популярность драгметалла как защитного актива, по словам Вязовского, объясняется еще и возобновлением геополитической напряженности между США и Китаем. "Если десять лет назад мир сотрясался от экономического кризиса, то сейчас речь идет о коронакризисе, сочетании природного катаклизма и спада темпов экономического роста", — добавил он.

Эксперт считает, что инвесторы покупают драгметалл, поскольку знают, что ралли на фондовых рынках прекратится, если поток "дешевых денег" иссякнет. Американская экономика и фондовые рынки этой страны сидят "на игле" стимулирующих мер; то же самое можно сказать и о странах Евросоюза, где была согласована вторая порция рекордных стимулов почти на триллион евро в виде субсидий и дешевых кредитов, заключил Вязовский.