МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Евро обновил максимум против рубля с апреля на фоне роста на форексе в район 1,175 доллара – максимума с сентября 2018 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.12 мск снижался на 25 копеек до 71,49 рубля, курс евро рос на 50 копеек до уровня 84,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник евро обновил максимум с апреля, поднявшись до 84,0825 рубля.

На форексе евро обновляет максимумы с сентября 2018 года, и уже поднимался в понедельник до 1,1764 доллара.