МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,49% — до 26450 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 10560,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3221,88 пункта.

В центре внимания инвесторов на этой неделе находится заседание ФРС США, которое пройдет 28-29 июля. Никаких серьезных заявлений не ожидается, но аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, все аналитики ожидают сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых.

В то же время трейдеры ожидают публикацию финансовых отчетов американских Facebook, Apple и Amazon, которые будут обнародованы в ходе текущей недели.

Кроме того, в четверг будет опубликована предварительная оценка по ВВП США за второй квартал. Аналитики полагают, что показатель упал на 34% в годовом выражении. В первом квартале падение составило 5%.