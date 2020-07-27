МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно поднимаются в понедельник, рынки ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе, оценивая также перспективы принятия нового пакета поддержки экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.41 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,05%, до 26455,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 1,04%, до 10471,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,25%, до 3223,61 пункта.

Рынки ожидают заседание ФРС США, которое запланировано на 28-29 июля. По данным CME Group, аналитики прогнозируют сохранение ставки на уровне в 0-0,25% годовых, ожидая от регулятора также комментарии по экономике страны и дальнейшим планам по монетарной политике.

Инвесторы обращают внимание и на планы властей США по дополнительной поддержке экономики. Ранее в выходные министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News подтвердил, что республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще один триллион долларов. Пакет затем должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетностей. Позднее на текущей неделе свои финрезультаты опубликуют такие крупные компании, как Apple, Amazon, Alphabet, Boeing и Facebook.

На рынки по-прежнему влияет ситуация вокруг коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире достигло 15,8 миллиона, за последние шесть недель мировой показатель стал практически вдвое больше. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в COVID-19 в США достигло 4,2 миллиона человек, а суточный рост несколько замедлился — до 55 тысяч с 65 тысяч днем ранее.