МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций растет девятый торговый день подряд, направляясь впервые с февраля в район психологически значимого уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи.

Неуверенная динамика мировых рынков компенсируется ростом акций сектора цветной металлургии и драгметаллов на 2-34% на фоне обновления стоимостью золота исторических максимумов в районе 1950 долларов за унцию.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.39 мск повышался на 0,8%, до 2887 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1265 пунктов. Акции "Полюса" (+8%) вышли в лидеры роста и по объему торгов соревнуются с акциями Сбербанка (примерно по 6 миллиардов рублей у обоих)

РЫНОК НАШЕЛ ЛОКОМОТИВ РОСТА

Российский фондовый рынок в начале недели продолжил повышаться по основным биржевым индикаторам – девятый день подряд по рублевом индексу Мосбиржи. При этом внешний неуверенный фон не мешает умеренному повышению основных индексов РФ.

Стоимость нефти марки Brent днем перешла к росту и прибавляла 0,2%, до 43,85 доллара за баррель. Поддержку стоимости нефти в понедельник оказывает отрицательная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти. Индекс доллара снижается седьмой день подряд и торгуется в районе минимума с сентября 2018 года.

В то же время рост цен на "черное золото" ограничивает тревожная ситуация с коронавирусом, которая оказывает давление на всю мировую экономику, в том числе на спрос на нефть.

Западноевропейские биржевые индексы снижаются в пределах 0,4%. Американские фондовые фьючерсы прибавляют вечером 0,3-0,9%. Инвесторы ожидают на этой неделе заседания ФРС США по базовой учетной ставке. Аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, все аналитики ожидают сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых.

В лидерах роста на российской площадке — акции драгметаллов, опирающиеся на обновление стоимостью золота исторических максимумов в районе 1950 долларов за унцию.

Так, акции "Полюса" растут на 7,7%, Petropavlovsk – на 2%, Polymetal – на 6,3%. Мене ликвидные акции этого сектора также прибавляют: "Бурятзолото" (+34%), "Лензолото" (+25%).

Бумаги "Норникеля" (+3,2%) отыгрывают новости о том, что президент компании Владимир Потанин подписал приказ об изменении организационной структуры компании и новых назначениях, которые направлены на усиление управляющей команды и повышение надежности и эффективности бизнеса.

Акции "Ленты" (+5,8%) отыгрывают рост розничной выручки во втором квартале 2020 года на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 109,094 миллиарда рублей

Дешевеют акции НМТП (-10,6%) после отсечки по дивидендам, "Интер РАО" (-1,9%), "Новатэка" (-1,3%), "Магнита" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок настроен на продолжение роста и сегодня вновь выглядит лучше других площадок, замечая в основном позитивные сигналы, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Поэтому в случае ускорения роста мировых рынков российские индексы могут преодолеть ближайшие сопротивления, добавил он.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понедельника окажется в диапазоне 2835-2890 пунктов, оценил Александр Осин из компании "Фридом финанс".

На начавшейся неделе состоится заседание ФРС, напомнил Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал". "Смены параметров монетарной политики мы не ожидаем. Тем не менее, для рынков важно будет понимание того, что поток ликвидности, предоставляемой рынку, не иссякнет. Глава регулятора неоднократно заявлял о том, что политика останется максимально мягкой достаточно долго, что важно не только для поддержки экономики, но и для состояния рынков", — отметил он.

Специфическим риском для российского фондового рынка остается усиление санкционной риторики, однако здесь события опять же привязаны к выборам президента в США, добавил Бирюков.