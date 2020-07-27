МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Курс евро несколько перегрет, и пока не стоит ожидать его укрепления в район 90 рублей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курс евро в понедельник обновил максимум с апреля, поднявшись до 84,48 рубля. На форексе европейская валюта обновляет максимумы с сентября 2018 года и уже поднималась в начале недели до 1,1764 доллара.

ТОН ЗАДАЕТ ФОРЕКС

Сильный рост евро к рублю связан с событиями на международном валютном рынке в частности с динамикой пары EUR/USD, считает директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ-Капитал" Андрей Верников.

"Основная причина слабости доллара в том, что США сейчас являются одним из центров пандемии коронавируса. В Европе ситуация более спокойная. Власти США вынуждены продолжать политику агрессивного количественного смягчения, чтобы минимизировать ущерб, наносимый новым вирусом экономике. На этой неделе Конгресс США может принять второй пакет денежных стимулов, а на очередном заседании ФРС в среду может быть заявлено о необходимости продолжения мягкой денежной политики. Есть основания ожидать сильной инфляции доллара, поэтому инвесторы выбирают евро", — пояснил он.

Слабость доллара вызвана разницей в подходах финансирования программ экономической помощи от COVID-19, добавляет ведущий аналитик "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Если в США основным покупателем нового госдолга будет ФРС, то в Европе новые программы будут финансироваться преимущественно за счёт займов на свободном рынке. По сути, слабость американской валюты вызвана продолжающейся работой "печатного станка". ФРС может "напечатать" до 10-20% американской экономики в текущем году. Столь масштабная программа количественного смягчения уже привела к новым рекордам цены на золото и укреплению евро до многолетних максимумов", — добавил он.

Глобальные инвесторы на фоне слабых данных по рынку труда в США выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики, рассуждает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. В итоге американская валюта, помимо евро, также теряет свои позиции по отношению к японской йене, швейцарскому франку и британскому фунту, добавил он.

РУБЛЬ ПРОСТО ТАК НЕ СДАСТ 90-Й РУБЕЖ

Однако локально ослабление "американца" может завершиться после заседания ФРС (29 июля), и доллар может отыграть часть утраченных ранее позиций, считает Дроздов. "В связи с этим я бы не ставил на рост евро к отметке 90 рублей. Доллар на данном этапе, в отсутствие как позитивных, так и крайне негативных факторов, в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70,50-72,30 рубля", — оценил он.

"Мы бы не стали говорить о курсе евро около 90 рублей в ближайшей перспективе. Напротив, в августе рубль может вернуться к укреплению и немного поправить своё положение к евро, а также заметно улучшить ситуацию против доллара до 70 рублей за американскую денежную единицу", — также оценил Кочетков.

На этой неделе курс доллара будет колебаться в рамках 71-72,5 рубля, а евро – 83,5-84,7 рубля, оценил экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В данный момент курс евро перегрет, и я бы уже на этой неделе ожидал некого его ослабления от курса 85,5 рубля", — оценил Верников.

Впрочем, позже в этом году евро может вырасти в район 89 рублей, добавил он.