МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером ускорил снижение, теперь показатель достиг минимума с середины 2018 года из-за опасений относительно ухудшения отношений США и Китая, а также неопределенности вокруг влияния пандемии на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск курс евро к доллару рос до 1,177 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1654 доллара за евро, показатель находится у максимума с сентября 2018 года. Курс доллара к иене опускался до 105,16 иены со 106,12 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,84%, до 93,65 пункта, это минимум с июня 2018 года. Днем индекс доллара снижался на 0,5%.

В отношениях Китая и США сохраняется неопределенность из-за дипломатического конфликта. США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. 24 июля МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.

Евро получает поддержку на фоне сильных макроэкономических данных. Ранее в понедельник исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в июле вырос до 90,5 пункта с пересмотренного уровня июня в 86,3 пункта. Прогноз предполагал рост показателя только до 89,3 пункта. Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать итоги саммита Европейского союза, где был согласован пакет для восстановления европейской экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общим объемом 750 миллиардов евро.

"В основном эта ситуация для индекса доллара связана с рисковой склонностью по евро и уходом от риска по иене и не является отражением общей слабости доллара на протяжении года", — считает глобальный стратег Rabobank Майкл Эвери (Michael Every), чье мнение приводит агентство Рейтер. Вопрос состоит лишь в том, будет ли это явление временным или нет, отмечает эксперт.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает оставаться одним из основных факторов для торгов. Рынки тревожит тенденция по росту заражений в Австралии и некоторых странах Европы и Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и достигло почти 16 миллионов.