МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует дебютный выпуск рублевых облигаций на 5-10 миллиардов рублей до конца текущего года, в качестве организаторов размещения отобраны Сбербанк и Газпромбанк, сообщил РИА Новости глава банка Дмитрий Панкин.

"Лид-менеджеры определены. Это Сбербанк и Газпромбанк. Планируем выпуск в рублях облигаций до конца этого года", — сообщил он. "Я не думаю, что целесообразно выходить на рынок с выпуском меньше 5 миллиардов рублей, в то же время для дебютного выпуска объём более 10 миллиардов может быть чрезмерным", — добавил Панкин.

Институт развития нередко привлекает средства на рынках стран-акционеров в национальных валютах, однако это будет его первое размещение в рублях. "Решение о выпуске было принято после анализа ситуации на рынке. Выяснили, что есть спрос. Сейчас идёт процесс выбора рейтингового агентства", – рассказал Панкин.

В 2012 году ЧБТР уже регистрировал три выпуска десятилетних облигаций на 10 миллиардов рублей, но тогда банк не разместил их из-за неблагоприятных условий на рынке.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция).

ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования компаниям государственного и частного секторов в странах-участницах. С июня 2018 года президентом банка является представитель России. Доли РФ, Греции и Турции в уставном капитале ЧБТР составляют по 16,5%, Румынии — 14%. Болгарии, Украины — по 13,5%, Азербайджана — 5%, Албании — 2%, Армении — 1%, Грузии и Молдавии — по 0,5%, нераспределенная доля — 0,5%.