МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 2%, оставаясь у максимума с 2011 года, а цена на серебро подскакивает на 7%, в то время как инвесторы оценивают риски для мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,07%, или на 31,9 доллара — до 1936,75 доллара за тройскую унцию. Цена золота в понедельник обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро рос на 7,1% — до 24,475 доллара за унцию. При этом ранее в ходе торгов его стоимость обновила максимум с сентября 2013 года, дойдя до отметки в 24,51 доллара.

Поддержку стоимости золота оказывает ослабление курса доллара, который в понедельник торгуется у двухлетнего минимума. Падение курса доллара традиционно оказывает поддержку стоимости металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.

"Спрос на безопасное убежище (на золото) растет, а на доллар — нет", — сказал сырьевой стратег ANZ Сони Кумари, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Число случаев заражения коронавирусом по всему миру продолжает расти, что создает риски для развития мировой экономики. По последним данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и достигло почти 16 миллионов.

В то же время инвесторы следят за развитием отношений США и Китая. Штаты 21 июля потребовали от КНР закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. 24 июля МИД КНР в ответ потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.