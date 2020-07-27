МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов понедельника вырос – девятый день подряд по индексу Мосбиржи на фоне роста на 6-40% сектора бумаг компаний по производству драгоценных металлов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,76%, до 2884,88 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,81%, до 1266,16 пункта. В течение понедельника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля на уровне 2896,28 пункта.

Акции сектора цветной металлургии и драгметаллов подорожали на 6-40% на фоне роста стоимости золота в район рекордно высоких 1950 долларов за унцию.