МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись в основном снижением, неопределенность вокруг пандемии коронавируса в регионе и ограничительные меры Великобритании к поездкам в Испанию сдержали настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,31% — до 6104,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 4939,62 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,02%, до 12838,66 пункта.

Негативно отразились на торгах новости из Великобритании. В минувшие выходные британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.

В связи с этим подешевели акции компаний, связанных с туристическим сектором. Бумаги британской TUI AG, которая до 9 августа отменила путевки в Испанию, подешевели на 11%. Акции Ryanair, отчитавшейся о квартальном убытке, потеряли 3,8% стоимости. Бумаги IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways, подешевели на 7,8%, EasyJet — почти на 8%.

Меры властей королевства напомнили рынкам о ситуации с COVID-19, которая ухудшается во многих странах мира. Так, опасения вызывает статистика по некоторых странам Европы и Азии, а также Австралии. Инвесторы опасаются второй волны заражений, которая может привести к новому ужесточению карантинных ограничений.

Немецкий DAX вырос на внутренней статистике. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в июле вырос до 90,5 пункта с пересмотренного уровня июня в 86,3 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 89,3 пункта.