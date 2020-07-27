МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,71%, до 4,93 доллара, "Новатэка" — на 1,38%, до 150 долларов, "Лукойла" — выросла на 1,45%, до 70 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,7%, до 5,11 доллара, "Газпром нефти" — на 0,44%, до 22,4 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 3,86%, до 27,45 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,94%, до 12,64 доллара, НЛМК — на 1,2%, до 20,3 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,88%, до 1,04 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,17%, до 12,01 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,66%, до 25,5 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 0,77%, до 5,23 доллара, цена бумаг "Магнита" опустилась на 0,7%, до 15,55 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 6,55%, до 2,77 доллара.