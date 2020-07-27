МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос девятый торговый день подряд, обновив максимумы с февраля и немного не дотянув до психологически значимого уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи.

Неуверенная динамика мировых рынков компенсировалась ростом акций сектора цветной металлургии и драгметаллов на 3,6-40% на фоне обновления стоимостью золота исторических максимумов в районе 1950 долларов за унцию.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,76%, до 2884,88 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,81%, до 1266,16 пункта. В течение понедельника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля на уровне 2896,28 пункта. Акции "Полюса" (+10%) вышли в лидеры по объему торгов (около 8 миллиардов рублей), слегка потеснив акции Сбербанка.

РЫНОК ПРОИГНОРИРОВАЛ ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок в начале недели продолжил повышаться по основным биржевым индикаторам – девятый торговый день подряд по рублевом индексу Мосбиржи.

При этом внешний неуверенный фон не помешал умеренному повышению основных индексов РФ.

Стоимость нефти марки Brent снижалась вечером на 0,8%, до 43,45 доллара за баррель. Рост цен на "черное золото" ограничивает тревожная ситуация с коронавирусом, которая оказывает давление на всю мировую экономику, в том числе на спрос на нефть. Кроме того, инвесторы опасаются эскалации напряженности в отношениях между США и КНР.

Западноевропейские биржевые индексы снизились в понедельник на 0,2-0,3%. В минувшие выходные британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.

Американские фондовые фьючерсы прибавляют вечером 0,4-0,9%. Инвесторы ожидают на этой неделе заседания ФРС США по базовой учетной ставке. Аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, все аналитики ожидают сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых.

ДРАГМЕТАЛЛЫ ЗАНЯЛИ ПЬЕДЕСТАЛ

В лидерах роста на российской площадке оказались акции драгметаллов, опирающиеся на обновление стоимостью золота исторических максимумов в районе 1950 долларов за унцию.

Так, акции "Полюса" подорожали на 10%, Polymetal – на 6%. Менее ликвидные акции этого сектора взлетели больше: "Бурятзолота" — на 40%, "Лензолота" — на 34% префы и на 32% "обычка", "Селигдара" — на 16,5%.

Бумаги "Норникеля" (+3,6%) отыгрывали новости о том, что президент компании Владимир Потанин подписал приказ об изменении организационной структуры компании и новых назначениях, которые направлены на усиление управляющей команды и повышение надежности и эффективности бизнеса.

Акции "Ленты" (+7,4%) отыгрывают рост розничной выручки во втором квартале 2020 года на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 109,094 миллиарда рублей

Подешевели акции НМТП (-10,7%) после отсечки по дивидендам, "Интер РАО" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,3%), " Магнита" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2850 пунктов и сегодня смог продолжить восходящую динамику, сделав существенный шаг к следующему сопротивлению, расположенному на отметке 2900 пунктов, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"На наш взгляд, рынку сложно будет пройти данный уровень "с ходу", в результате чего после первого его тестирования ожидаем коррекционного отката вниз", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник росли, а рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля, поднявшись до 2896 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи является уровень 2935, а для РТС – отметка 1280 пунктов. Оба индикатора в целом сохраняют краткосрочный импульс к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2830-2935 пунктов", — оценила она.

Важнейшим событием для рынков остается заседание ФРС в среду, и до его итогов рынки в отсутствие серьезных информационных поводов не покажут резких движений, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". Даже в случае превышения отметки 2900 пунктов, индекс Мосбиржи, вероятно, останется недалеко от текущих уровней, оценил он.