МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером стабилен против доллара и падает к евро, отыгрывая курсовую динамику основной валютной пары на форексе, на котором евро обновляет максимумы почти за два года — немного ниже 1,18 доллара.

Преобладание негатива во внешнем фоне компенсирует традиционно высокий спрос на рублевую ликвидность во время пика налогового периода.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.02 мск снижался на 6 копеек, до 71,67 рубля, курс евро прибавлял 70 копеек, до уровня 84,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта вечером слегка прибавляла против доллара и падала к евро. Этому способствовал взлет евро на форексе на 1%, в район 1,1782 доллара – к максимуму с сентября 2018 года.

Евро получает поддержку на фоне быстрого распространения коронавируса в США и масштабных мер по смягчению монетарной политики ФРС в связи с этим.

В то же время, общий внешний фон остается негативным и компенсирует приходящийся на сегодня пик налоговых выплат июля — около 700 миллиардов рублей, оценил Роман Наумов из BCS Global Markets.

Так, стоимость нефти марки Brent вечером повышается на 0,4%, до 43,93 доллара за баррель, хотя в течение дня она торговалась и в плюсе, и в минусе. Игроки оценивают риски роста напряженности в отношениях между США и КНР, а также распространения коронавируса.

Западноевропейские биржевые индексы упали в понедельник на 0,2-0,3%. В минувшие выходные британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.

Американские фондовые фьючерсы прибавляют вечером 0,4-0,9%. Инвесторы ожидают на этой неделе заседания ФРС США по базовой учетной ставке. Аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, все аналитики ожидают сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых.

В итоге доллар вечером слабо меняется к рублю, евро растет на 0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Важным фактором для динамики основных мировых валют против рубля стала динамика евро против доллара, которая в рамках сегодняшней сессии продемонстрировала уверенный рост, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате доллар сохранил позиции в рамках консолидации в нижней половине диапазона 70-75 рублей. Вероятно, что в ближайшие сессии пара доллар/рубль продолжит движение в данных рамках", — оценил он.

Подъем евро выше планки 1,18 доллара выглядит непростым: за весь 2018 года главная валютная пара так и не смогла там закрепиться, рассуждает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

"На завтрашней сессии мы ожидаем откат вниз евро к доллару. На российском рынке американская валюта может отступить в диапазон 71-71,5 рубля, а евро — уйти на уровни 83-84 рубля", — добавил он.