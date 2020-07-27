ВАШИНГТОН, 27 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в диапазоне 0,4-1,7% на фоне обсуждений новых мер поддержки экономики страны и восстановления глобального спроса на сжиженный природный газ.

Как свидетельствуют результаты торгов, по состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,44%, до 26586,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — вырос на 1,67%, до 10536,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — поднялся на 0,74%, до 3239,47 пункта.

Инвесторы обращают внимание и на планы властей США по дополнительной поддержке экономики. Ранее в выходные министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News подтвердил, что республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще 1 триллион долларов. Пакет затем должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп.

Кроме того, в понедельник стало известно, что спрос на американский сжиженный природный газ начинает расти на фоне оживления рынка. Хотя отказы от запланированных ранее поставок сохраняются, их число уменьшилось до 26 партий с отгрузкой в сентябре, сообщило агентство S&P Global Platts со ссылкой на неназванный источник на рынке.

Также рынки ожидают заседание ФРС США, которое запланировано на 28-29 июля. По данным CME Group, аналитики прогнозируют сохранение ставки на уровне в 0-0,25% годовых, ожидая от регулятора также комментарии по экономике страны и дальнейшим планам по монетарной политике.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетностей. Позднее на текущей неделе свои финрезультаты опубликуют такие крупные компании, как Apple, Amazon, Alphabet, Boeing и Facebook.

На рынки по-прежнему влияет ситуация вокруг коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире превысило 16 миллионов, за последние шесть недель мировой показатель стал практически вдвое больше. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в COVID-19 в США достигло 4,2 миллиона человек, а суточный рост несколько замедлился — до 55 тысяч в воскресенье с 65 тысяч днем ранее.