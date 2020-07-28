МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Магазины торговой сети "Пятерочка" посещают преимущественно женщины, для покупателей важны и цена, и качество, при этом они отдают предпочтение отечественным и известным маркам продуктов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

"Ядро нашей аудитории — женщины старше 35 лет, около 40% посетителей — мужчины. "Пятерочку" также выбирают пенсионеры и мамы с детьми. Они рациональны, для них важна и цена, и качество, они планируют покупки и запасаются впрок. Они отдают предпочтение отечественным и известным брендам, но могут пробовать что-то новое", — сказал Гончаров.

"При этом рациональность не исключает заботу о здоровье и стремление вести здоровый образ жизни. Еще наши гости предусмотрительны, осторожны, больше ценят семью, чем карьеру, являются традиционалистами", — добавил он.

Комментируя изменения в потребительском поведении россиян, глава "Пятерочки" отметил, что сейчас ключевым фактором для посетителей магазинов стала безопасность. "Я думаю, этот тренд останется, и мы работаем над тем, чтобы магазины соответствовали новым требованиям по безопасности. Второе: коронавирус сломал барьер заказа продуктов через интернет", — указал он.

По его словам, наблюдается также снижение частоты визитов в магазины, кроме того, сохраняется тенденция к большим покупкам, поскольку люди продолжают готовить еду дома. "Кроме того, это запрос на низкие цены. Экономическая ситуация отразится на доходах граждан, поэтому потребление сместится в более низкий ценовой сегмент, где как раз наши позиции очень прочны", — сказал Гончаров.

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