МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Московская биржа в августе запускает новый сервис — торги акциями крупнейших иностранных компаний. Пока речь идет о наиболее ликвидных 20 бумагах, входящих в индекс S&P 500 и NASDAQ — среди них Apple, Boeing, Amazon, Microsoft и другие. В ноябре к ним присоединятся еще 30 ценных бумаг. Предполагается, что это будут столь же именитые компании. Далее список будет расширяться.

Данный сервис является новым для биржи — пока здесь торгуются лишь бумаги иностранных эмитентов, имеющих российские активы. Среди них —Тинькофф, Яндекс, X5 Retail Group, Mail.ru. Ввести иностранные инструменты предполагали еще в 2018 году, но тогда это было отложено.

РУБЛИ ЛУЧШЕ ДОЛЛАРОВ

C 2014 года иностранными бумагами в России торгует Санкт-Петербургская биржа, но только за доллары. Мосбиржа же планирует организовать торги акциями за рубли. Доступ к торгам будут предоставлять брокеры, в частности, Сбербанк. Именно они дадут своим клиентам возможность покупать акции иностранных компаний за отечественную валюту, по лучшей цене и через надежную инфраструктуру.

Такой подход имеет множество плюсов. Многим розничным инвесторам проще торговать в рублях — это позволяет избежать самого промежуточного этапа конвертации валют, не тратить на это дополнительное время и не нести ненужных издержек на конвертацию. Помимо этого, интуитивно удобнее считать получившийся финансовый результат в привычной многим валюте.

Решение торговать иностранными акциями за рубли открывает огромное поле для биржевых операций, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Можно создавать не только арбитражные стратегии на разницу котировок на Мосбирже, Санкт-Петербургской бирже и, собственно, в США, но и пытаться заработать на изменении котировок иностранных акций на Мобирже в зависимости от динамики рубля", — указал он.

Поскольку инвестиции не защищены АСВ, как, например, депозиты, то при выборе брокера, через которого вы получаете доступ к инвестиционным активам, крайне важно учитывать его кредитное качество, поскольку именно на его счетах будут храниться ваши активы. Присоединение Сбербанка к торгам позволит обеспечить максимальную надёжность инфраструктуры инвестирования в данный тип активов для розничного клиента.

А главное — все это будет максимально надежно для клиентов. Гарантом исполнения сделок является Национальный клиринговый центр — надёжный центральный контрагент Московской биржи.

НА БЛАГО ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, с запуском иностранных акций на Мосбирже клиенты получат возможность диверсифицировать свои инвестиции с крупнейшими и наиболее надежными мировыми брендами. Если раньше иностранные акции были доступны розничным инвесторам через другие площадки и, что более опасно, через офшорных псевдоброкеров, то теперь у частного инвестора есть возможность инвестировать, понимая, что его права защищены российским регулятором — Центральным Банком.

Хотя первоначально зарубежных эмитентов на Мосбирже будет немного, их появление является шагом, который в перспективе сможет значительно повлиять на конкурентоспособность и Московской, и Санкт-Петербургской бирж, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Набор из 20 крупнейших международных компаний, конечно, не позволит составлять диверсифицированные портфели и заниматься активным управлением инвестициями в иностранные акции. Запланированный темп роста числа акций — недостаточно агрессивный. Но инвесторы смогут добавлять отдельные акции зарубежных рынкова в свои рублевые портфели, состоящие из различных инструментов, представленных на Мосбирже", — говорит он.

В целом торги иностранными акциями на Мосбирже повысят качество предоставляемых российским инвесторам услуг. Они позволят, во-первых, расширить для клиентов владельцев брокерских счетов возможность выбора и создать здоровую конкуренцию между российскими биржевыми площадками, во-вторых, и это самое главное, обеспечат большую защиту интересов частных инвесторов за счет возможности работать через надежную российскую биржевую инфраструктуру.