МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром снижается после роста на семи торговых сессиях подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,14%, или на 2,75 доллара — до 1928,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,02% — до 24,497 доллара за унцию. При этом ранее в ходе торгов цена серебра обновила максимум с августа 2013 года, дойдя до отметки в 26,262 доллара.

Стоимость золота перешла к коррекционному снижению после активного роста на семи торговых сессиях подряд, в течение которых его цена выросла почти на 140 долларов.

Стоимость золота продолжает поддерживаться более слабым курсом доллара в преддверии заседания Федрезерва США 28-29 июля. По данным CME Group, 100% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых.

Один из основных факторов, влияющих на рост цен на золото, — это ослабление доллара в преддверии заседания ФРС, которое, как ожидается, подтвердит "уступчивую" позицию, считает старший стратег CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy), которого цитирует агентство Рейтер.

При этом более "надежное" золото также продолжает поддерживаться опасениями второй волны коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире превысило 16 миллионов, за последние шесть недель мировой показатель стал практически вдвое больше.