МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник, инвесторы опасаются, что новые вспышки коронавируса в мире могу повлечь за собой вторую волну заражений, вновь остановив мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,68% — до 2,891 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,09% — до 6420,5 доллара, алюминия — на 0,47%, до 1708 долларов, цинка — на 0,86%, до 2237 долларов за тонну.

Ситуация вокруг коронавируса по-прежнему оказывает понижательное давление на рынки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире превысило 16 миллионов, за последние шесть недель мировой показатель стал практически вдвое больше.

Несмотря на то, что многие страны продолжают снимать карантинные ограничения и восстанавливать экономическую активность, участники торгов внимательно следят за ситуацией, оценивая перспективы мирового экономического роста. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 7 948 513 и Европе — 3 147 860. По данным СМИ, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 миллиона.