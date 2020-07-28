МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Бумаги "Яндекса" и Mail.Ru Group показывают опережающий рост на иностранных площадках и на Московской бирже – "Яндекс" с начала года, Mail.Ru — с момента листинга 2 июля. Опрошенные РИА Новости аналитики рассказали, что помогло бумагам оказаться в растущем тренде вместе с мировыми гигантами, такими как Microsoft, Amazon, Netflix и Apple, и какие факторы могут помочь им до конца года удержать высокие позиции.

Индекс Мосбиржи с начала года снизился примерно на 5,3%, британский FTSE 100 — на 19%, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на порядка 17%. При этом акции "Яндекса" на Мосбирже с начала года к текущему моменту выросли более чем на 50%, на NASDAQ – на порядка 31,6%, бумаги Mail.Ru Group на LSE с начала года почти на 20%, а с начала листинга на Московской бирже (со 2 июля) поднялись на 12,6% при том, что индекс Мосбиржи за этот же период показал рост в 5,16%.

"На самом деле наши IT-компании показывают схожую динамику с IT-компаниями других стран. Еще сильнее… выросли акции таких компаний, как Microsoft, Amazon, Netflix и Apple… Как метко заметил Сатья Наделла (CEO Microsoft) говоря о технологической трансформации, пандемия заставила нас пройти за два месяца путь, который мы должны были пройти за два года", — отмечает портфельный управляющий УК "Альфа Капитал" Дмитрий Михайлов.

ВМЕСТЕ С ГИГАНТАМИ

Аналитики отмечают, что бумаги "Яндекса" и Mail.Ru двигались во время усиления рисков и пика пандемии коронавируса в русле мирового тренда. Этому способствовали как рост ликвидности на биржевых рынках от американского и европейского регулятора, так и самоизоляция, а на Западе карантин, когда люди вынуждены были сидеть дома и искать развлечения в виртуальном мире.

"IT-сектор стал реально выигравшим от всей ситуации с пандемией. Тут есть несколько причин, почему это произошло. Первое, это, безусловно, ликвидность, которая попала на рынки, то есть по сути инвесторы получили недорогую ликвидность в больших объемах, и этот фактор влияет в первую очередь на технологические сектора", — указывает старший аналитик по потребительскому сектору ГК "Атон" Виктор Дима.

Кризис создал для технологических компаний новые возможности: поменялась психология инвесторов, которые поняли, что деятельность компаний IT-сектора – это необходимая часть жизни и бизнеса, отмечает он.

"Причина опережающего роста IT-компаний лежит на поверхности — IT-компании, особенно софтверные, являются косвенными бенефициарами кризиса. Кризис позволил IT-компаниям резко увеличить число клиентов и, как следствие, выручку и прибыль… Естественно, повышенный спрос на облачные сервисы и онлайн-услуги (доставка еды, продуктов и пр.), привел к росту капитализации компаний-провайдеров", — также говорит Михайлов из УК "Альфа Капитал".

Аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Юлия Мельникова отмечает, что ровно как и мировой рынок ИТ-компаний, "Яндекс" и Mail.ru Group являются бенефициарами карантина, в период которого возрос спрос на такие услуги, как доставка товаров, стриминговые сервисы, видео-игры и т.п.

"Таким образом, несмотря на общий спад экономической активности, в данный период технологические предложения определенно получили предпосылки для более быстрого развития и роста. Поэтому сформировались положительные ожидания по результатам ИТ-компаний, что не характерно для компаний других секторов", — отмечает Мельникова.

"Если посмотреть на долгосрочные тренды, то они тоже улучшились применительно к этим отраслям: мы видим более быстрый переход на цифру в мире и в России, в частности. Если посмотреть на динамику наших компаний, то, скорее всего, это рефлексия на то, как аналитики и инвесторы видят долгосрочные перспективы в этой отрасли", — замечает эксперт "Атона".

СИЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НО БЕЗ РЕКЛАМЫ

Аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин замечает, что исходя из отчетности Mail.Ru Group за второй квартал текущего года, которая была представлена на прошлой неделе, компании удалось продемонстрировать сильные показатели, особенно в игровом сегменте, образовательных сервисах и Food Tech.

"Выручка и EBITDA заметно превзошли наши прогнозы и ожидания рынка. Менеджмент предполагает, что выручка по итогам года составит более 100 миллиардов рублей, что сопоставимо с прогнозом до пандемии на уровне 103-105 миллиардов рублей. Рентабельность ожидается ниже прошлого года в силу изменения состава выручки и инвестиций", — добавляет он.

"Яндекс" представит свои финансовые результаты во вторник, 28 июля, напоминает аналитик.

С другой стороны, нельзя сказать, что отрасль не была задета, потому что источником выручки в отрасли пока что остается реклама, а она сильно пострадала, указывает Дима.

Старший аналитик рынка акций ITI Capital Станислав Юдин и аналитик ITI Capital Ирина Фомкина считают, что результаты Mail.Ru Group в сегменте рекламы оказались лучше рынка, поскольку основная доля рекламы группы приходится на крупный бизнес, который меньше пострадал в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"В период текущего кризиса основной удар пришелся на контекстную рекламу, которую в основном использует малый и средний бизнес. Таким образом, "Яндекс" может сильнее пострадать от падения рынка рекламы в 2020 году", — полагают они.

"Например, у компании Mail.ru, которая отчиталась на прошлой неделе, в этом сегменте отрицательные показатели. Я думаю, что то же самое мы увидим и у "Яндекса". Собственно, это же показывают и международные компании из этого сектора", — считает эксперт "Атона".

Но с его точки зрения, инвесторы понимают, что это временное явление, и в третьем-четвертом кварталах будет возвращение к нормализованным уровням. "Инвесторы, скорее всего, закладывают, что этот кризис будет скоротечным с точки зрения финансовой индустрии, то есть он продлится один-два квартала, а далее мы вернемся к еще более высоким темпам роста", — добавляет он.

Аналитики ITI Capital также отмечают, что восстановление рекламных бюджетов началось с июня.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

По мнению Мельниковой, один из драйверов роста бумаг "Яндекса" – выкуп доли Сбербанка в СП "Яндекс.Маркет". Будучи единоличным акционером, в долгосрочной перспективе компания сможет благодаря этому вести более гибкую политику, уверена она.

Что касается ВТБ, то для "Яндекса" банк больше выступает как финансовый инвестор, обращает внимание старший аналитик по потребительскому сектору "Атона". Безусловно, крупный инвестор всегда оказывает какое-то влияние, но это сотрудничество отличается от того, которое выстраивалось со Сбербанком, полагает он.

"Сила "Яндекса" в том, что у них самый крупный поисковик, самая крупная доля в этом сегменте в России, чего нет у Mail.ru. Если мы посмотрим на другие вертикали, то у Mail.ru есть крупнейшие социальные сети в России, такие как "ВКонтакте", "Одноклассники", где граждане "зависают" больше. Этот тот сегмент, который может монетизировать Mail.ru и который практически отсутствует у "Яндекса". Но это разные сегменты, и здесь компании не пересекаются", — добавляет он.

Более того, недавно было объявлено о программе господдержки ИТ-компаний, которая включает снижение налоговых отчислений и страховых выплат, что может также положительно сказаться на финансовых показателях "Яндекс" и Mail.ru Group, считает Мельникова.

Аналитики ITI Capital указывают, что Mail.Ru Group – не первый эмитент, который провел локальный листинг после размещения акций на зарубежных площадках. "Ретроспективный анализ позволяет сказать, что акции эмитента имеют тенденцию показывать динамику лучше рынка в преддверии листинга на локальной бирже и зачастую – после, рост сопровождался увеличением объемом торговли. Потенциально локальный листинг может привести и к попадаю акций компании в MSCI Russia в ноябре 2020 года", — добавляют они.

По мнению Михайлова из УК "Альфа Капитал", есть два ключевых фактора, которые будут способствовать росту капитализации Mail.Ru Group и "Яндекса" в ближайшие годы.

Во-первых, в России есть дефицит публичных IT-компаний. В мире есть несколько очень успешных IT-компаний, основанных нашими соотечественниками. К их числу эксперт относит JetBrains, Kaspersky, Wrike, Luxoft и NginX. Но их акции не обращаются на бирже и поэтому участие в капитале этих компаний затруднено, обращает внимание он.

"Во-вторых, мы видим большой интерес среди наших клиентов к инвестициям в быстро растущие компании. В последние годы локомотивом роста является IT-сектор, особенно та его часть, которая относится к облачным сервисам. Этот сегмент стабильно растет темпами 30-60% в год и скорее всего, в ближайшие несколько лет высокие темпы роста сохранятся. В этих условиях трудно сомневаться в том, что рост акций "Яндекса" и Mail.ru продолжится", — добавляет он.

"Я бы не делал ставку на кого-то одного, потому что и "Яндекс", и Mail.ru покажут динамику лучше российского рынка. Сложно сказать, какую динамику рынки покажут до конца года с учетом того, что мы пережили, но у меня такое ощущение, что индексы будут выше текущих уровней, а акции этих компаний будут намного лучше нашего рынка", — считает эксперт "Атона".