МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и перешел к символическому росту к евро на фоне укрепления американской валюты на форексе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск вторника рос на 7 копеек – до 71,64 рубля, курс евро перешел к снижению и опускается на 3 копейки, до 84,05 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,62% — до 44,17 доллара за баррель.

Курс евро на форексе теряет 0,12% — до 1,1735 доллара.

Курс доллара на старте торгов рос на 18 копеек, евро – на 4 копейки к уровню предыдущего закрытия.