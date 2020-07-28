Рубль снижается к доллару и перешел к символическому росту к евро
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и перешел к символическому росту к евро на фоне укрепления американской валюты на форексе, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск вторника рос на 7 копеек – до 71,64 рубля, курс евро перешел к снижению и опускается на 3 копейки, до 84,05 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,62% — до 44,17 доллара за баррель.
Курс евро на форексе теряет 0,12% — до 1,1735 доллара.
Курс доллара на старте торгов рос на 18 копеек, евро – на 4 копейки к уровню предыдущего закрытия.
https://1prime.ru/Financial_market/20200728/831835521.html