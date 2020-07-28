МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси — на 0,13 доллара за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Цена на Urals в Северо-Западной Европе 27 июля, впервые с конца апреля, снизилась до скидки к североморскому эталону. Давление на стоимость сорта оказала информация о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% вследствие увеличения добычи в России в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, а также сравнительно невысокий спрос на сорт в Северо-Западной Европе и Китае", — говорится в материале агентства.

Уточняется, что по итогам торгов понедельника цена Urals в регионе опустилась на 0,38 доллара за баррель, до скидки в 0,13 доллара за баррель к сорту Brent. Как сообщили РИА Новости в агентстве, в абсолютном выражении цена российской нефти снизилась на 1,05 доллара — до 42,1 доллара за баррель, что ниже цены отсечения в бюджете РФ на 2020 года (42,4 доллара за баррель).

"Отгрузки сорта из балтийских портов в августе повысятся более чем на 50% относительно уровня текущего месяца, до 880 тысяч баррелей в сутки (3,8 миллиона тонн). Спрос на Urals в Европе остается на пониженном уровне вследствие невысокой прибыльности переработки. Интерес к сорту в Китае также ослаб на фоне высоких запасов сырья в хранилищах, а также сильных наводнений на юге страны", — поясняет агентство.

В то же время в Средиземноморье премия на партии Urals по 80-100 тысяч тонн четвертый торговый день подряд сохраняется на уровне 0,75 доллара за баррель к марке Brent. При этом отгрузки сорта из Новороссийска в августе увеличатся менее заметно — лишь на 10%, до 210 тысяч баррелей в сутки (900 тысяч тонн). В абсолютном же выражении Urals в регионе подешевела на 0,67 доллара — до 42,98 доллара за баррель.

В целом, напоминается в материале, морской экспорт Urals в следующем месяце вырастет более чем на 40%, до 1,1 миллиона баррелей в сутки (4,7 миллиона тонн). В июле суммарные морские отгрузки сорта находятся на наименьшем уровне как минимум с 2001 года — 770 тысяч баррелей в сутки (3,32 миллиона тонн).